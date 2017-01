Die Leiden eines Trainers Schaaf über die Bundesliga: "Vieles böse und gemein"

Schaaf verwies auf den Rekordwert von sieben Trainerentlassungen in der laufenden Bundesligasaison bis zur Winterpause und führte den Fall André Schubert an. Schubert habe Borussia Mönchengladbach "erst aus dem Tabellenkeller in die Champions League geführt. Und innerhalb von drei Monaten soll das alles falsch sein? Da stimmt doch was am System nicht."