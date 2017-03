„Congratulations to St. Pauli. We came good into the game, but St. Pauli had a deserved victory”, witzelte der Ex-1860-Trainer mit wenigen Brocken Englisch. Zu Deutsch heißt, was er Pereira da in den Mund legte: „Glückwunsch an St. Pauli. Wir haben gut ins Spiel gefunden, aber es war ein verdienter Sieg für St. Pauli.“ Etwas weniger ironisch betrachtet war die Niederlage des TSV am 23. Zweitliga-Spieltag etwa in gleichen Teilen eher den Kategorien „unglücklich“ und „unvermögend“ zuzuordnen: Neuzugang Lumor hatte die verdiente Führung erzielt (27.), bevor Lasse Sobiech (36., Handelfmeter) und Torjäger Aziz Bouhaddouz (41.) die Partie drehten. Wegen schlechter Chancenverwertung und einer ideenloser Schlussphase kam 1860 nicht mehr zurück.