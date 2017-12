Die Kult-Komikerin im Interview Hella von Sinnen: Darum sehen die Menschen nicht mehr fern

Im Endspurt der Weihnachts-Saison beschert Sat.1 seinen Zuschauern ein besonderes Special: "Genial daneben - Die Weihnachtsshow" wird am Freitag (15.12. um 20:15 Uhr in Sat.1) schon zur Primetime ausgestrahlt und stimmt mit weihnachtlichen Fragen auf die Feiertage ein. Neben einer ganzen Bootsladung an Comedy-Größen ist natürlich das feste Team Hella von Sinnen (58, "Des Wahnsinns fette Beute"), Hugo Egon Balder (67) und Wigald Boning (50) am Start. spot on news hat mit Hella von Sinnen darüber gesprochen, was sie am Medium Fernsehen enttäuscht und wie sie ihr "30-Jähriges" mit Balder feiern will. (Holen Sie sich hier Hella von Sinnens Buch "Des Wahnsinns fette Beute: Macken und Marotten auf der Spur")