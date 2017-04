Die kleine Wohnung war gestern Von Palast bis Penthouse: Mit Immowelt die Traumwohnung finden

"Nimm dein Leben in die Hand. Such dir eine neue Wohnung! Sei, wer auch immo du sein willst", rät der Mann im Fernsehen. Und siehe da, in seinen Träumen erkennt der Verlassene, dass er sein Glück selbst in der Hand hat. Ob tief unten im Souterrain oder hoch oben in einem Penthouse, mit dem richtigen Partner an der Seite ist alles möglich. Er muss sich nur zwischen einem edlen Palast, der futuristischen Wohnung oder einer Hütte in den Bergen oder am See entscheiden.