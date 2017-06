Die Highlights im Überblick Der Broadway hat eine neue Königin: Ein Tony für Bette Midler

Am Sonntagabend (Ortszeit) sind in New York die Tony Awards vergeben worden. Beim wichtigsten Theaterpreis der Welt konnten sich zwei Hollywood-Stars durchsetzen: Bette Midler (71, "Hocus Pocus" ) und Kevin Kline (69, "In & Out" ) holten sich zwei der Darstellerpreise. Midler triumphierte als "Beste Schauspielerin in einem Musical" für ihre Darbietung in "Hello, Dolly!" - es ist ihr erster Tony, den sie "regulär" gewonnen hat. 1974 hatte sie bereits einen "Special Tony Award" erhalten.