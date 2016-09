Der Erlös geht an die italienischen Erdbebenopfer

Die Einnahmen der Partie in Roms Olympiastadion, an dem sich mehrere Stars des italienischen Fußballs, darunter Spieler von Antonio Rüdigers Klub AS Rom und des Stadtrivalen Lazio Rom, beteiligen, sollen den Obdachlosen im Erdbebengebiet in Mittelitalien zugute kommen.

"Ich bin glücklich, etwas für die Italiener tun zu können, die mir so viel gegeben haben und die mich seit meiner Zeit als Neapel-Fußball lieben", schrieb Maradona, Kapitän der argentinischen Weltmeister-Elf von 1986 in Mexiko.