Die Haare wachsen wieder Shannen Doherty mit Lockenkopf im Partnerlook

Aufgenommen wurde der Schnappschuss übrigens in Mexiko, wo das Promi-Pärchen gerade Urlaub macht. Via Instagram hält Doherty ihre Fans aber nicht nur über ihre Reise auf dem Laufenden, sondern auch über ihren Krankheitsverlauf. Und mittlerweile sieht es so aus, als würde es der 46-Jährigen wieder richtig gut gehen. Dabei waren die letzten Jahre alles andere als leicht: Im März 2015 wurde Burstkrebs diagnostiziert, im Zuge dessen dokumentierte sie auf Social Media die Behandlungsschritte und zeigte zum Beispiel, wie sie sich die Haare abrasierte. Umso schöner, dass es jetzt wieder Bilder mit wilder Lockenmähne gibt!