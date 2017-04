"Panikmache ist das Allerschlechteste"

In diesen Tagen drehen sich die Gedanken der Löwen weder um die Bundesliga noch um das gesicherte Mittelfeld. Es ist vielmehr die Angst vor dem Absturz in die Drittklassigkeit, die wieder einmal spürbar ist. "Wir reden die Situation nicht schön. Wir sind Fünfzehnter und nur hauchdünn über dem Strich. Das ist die Realität", erklärt Präsident Cassalette der AZ. Und doch warnt er vor Schwarzmalerei und Hysterie: "Panikmache ist das Allerschlechteste, was wir jetzt tun können." Der Oberlöwe erhalte viele E-Mails, "jeder warnt vor dem Abstieg und hat einen Rat für uns", erklärt er wenig begeistert. Seine, zuletzt von Meisterlöwe Peter Grosser in einem Brandbrief in der AZ kritisierten Worte, "würde ich so auch nicht mehr tätigen. Egal, was man sagt, es wird immer in die eine oder andere Richtung interpretiert."