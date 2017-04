Die Gamer sind sauer Eklat um PS4-Angebot: Gamestop verärgert seine Kunden

Schon vor Aktionsbeginn vergriffen

"Alle Angebote gelten jeweils nur, solange der Vorrat reicht. Keine Mitnahmegarantie", schreibt Gamestop auf seiner Internetseite, in den zahlreichen Kommentaren unter dem Facebook-Post regen sich viele Gamer aber über die verkorkste Aktion auf. In Dutzenden, wenn nicht gar Hunderten Fällen seien alle Konsolen eines örtlichen Gamestop-Ladens bereits vor Ladeneröffnung vergriffen gewesen. Die Kunden seien teilweise bereits am Montag in die Läden gegangen, um zu fragen, ob Geräte für die Aktion vorbestellbar seien. Oft hätten sie die Ansage bekommen, dass dies nicht möglich sei. "Der Hammer, wenn man montags anruft und die Aussage bekommt, dass man nicht reservieren kann und am Mittwochmorgen um 09:30 keine Konsolen mehr da sind", schreibt ein User. "Im Store Koblenz schon bei Öffnung nichts mehr da. Es wurden schon in den vergangenen Tagen Vorbestellungen aufgenommen. Wie kann das sein?", fragt ein anderer.