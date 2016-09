Diskus-Olympiasieger Christoph Harting (25) könnte demnächst bei "Schlag den Star" zu sehen sein. "Ich kann bestätigen, dass er in die TV-Sendung eingeladen wurde", sagt Hartings Vorgesetzter, der Leiter der Bundespolizeisportschule in Kienbaum, Jochen Maron, der "Welt am Sonntag". Soweit so klar. Da der Sender ProSieben dem Profi-Sportler laut Sonntagszeitung aber eine Gage in Höhe von "60.000 Euro" angeboten hat, war ein "Antrags- und Genehmigungsprozess" notwendig. Denn wie Maron weiter erklärt, handele es sich dabei um "eine zu genehmigende Nebentätigkeit".