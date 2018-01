Doch weit vor der "Nacht der Rosen" steht der Einzug der verbliebenen 18 Damen in die Villa an. Mit Rufen wie "Oh mein Gott, wir haben einen Flamingo" wird das neue temporäre Zuhause besichtigt. Wer sich ein Zimmer teilt, entscheiden die Frauen selbst. Da wird gekreischt und zwangsweise bilden sich die ersten Grüppchen. "Das Abenteuer 'Bachelor' schweißt alle zusammen": Dieser Satz des Kommentators soll sich in den folgenden Minuten nicht wirklich bewahrheiten.

Das erste Einzel-Date auf "Svenja Island"

Die erste Nachricht von Bachelor Daniel ist da: Er lädt eine der Kandidatinnen ein, mit ihm den Tag zu verbringen. "Wir werden uns heute auf dem Wasser und vor allem auch in der Luft aufhalten und ich denke, ich habe mir dazu genau die richtige Frau ausgesucht", verkündet der 32-Jährige. Doch die Mädels hören in der Video-Botschaft nur das, was sie hören wollen und gehen von einem Gruppendate aus.

Am Ende darf die blonde Svenja mit dem Bachelor auf das Boot, zum Rundflug im Wasserflugzeug und zum Picknick auf der einsamen Insel. Seine letzte Beziehung sei ein gutes Jahr her, verrät er. Man habe ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht so ganz richtig war. Svenja hingegen hatte noch nie eine richtige Beziehung. Sie wartet lieber "bis es sich richtig anfühlt und ich eine Perspektive sehe". Das findet der Bachelor ein bisschen merkwürdig. Trotzdem lautet sein Fazit nach dem Date: "Die Frau ist einfach echt sexy. Das Feuer brennt lichterloh."

Auch für Svenja war es "das perfekte Date". Sie fühlte sich offensichtlich so wohl, dass sie Daniel beim Kajak fahren verrät: "Ach so, falls es dich interessiert, ich hatte mal Brustimplantate."

Gruppendate im Speed-Dating-Modus

Auch der neue Morgen in Miami verspricht mit neuer Post von Daniel aufregend zu werden: "Lasst uns zusammen Miami entdecken, Roxana, Lina, Kristina, Clarissa, Janet, Meike, Janina und Carina." Der Bachelor begrüßt sie mit den Worten: "Wer hat Bock auf eine Stadtrundfahrt". Speed-Dating - oder auch "so ein Schnell-Date" - ist angesagt. Meike ist die Erste. Der Bachelor ist von ihrem "Steckbrief" enttäuscht. Umso besser läuft das Speed-Dating mit Lina, für sie verlängert er die Uhr auf zehn Minuten. Aber am meisten scheint er von dem Gespräch mit Carina beeindruckt zu sein.

Für die 21-Jährige geht's weiter zum Abendessen mit dem Bachelor. Lina kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. In der Ladys-Villa entfacht ein wahres Läster-Feuerwerk: Carina passe ihrer Meinung nach mehr zu einem "Fitnessstudio-Inhaber". Und auch Janet entpuppt sich als fiese Lästertante. Doch Daniel ist sich sicher: "Die Entscheidung Carina einzuladen, war genau die richtige!"

Gruppendate mit unerwarteten Folgen

Für das letzte Gruppendate der Folge verspricht der Bachelor, "heute machen wir ganz großes Kino und schreiben die größten Liebesgeschichten neu". Gemeinsam mit Jessica, Claudia, Alina, Yeliz, Nadine, Janine Christin, Janina Celine, Michelle und Maxime stellt Daniel bei einem Fotoshooting berühmte Filmszenen nach. Auf dem Programm stehen: "La La Land", "James Bond" - übrigens die Lieblingsfilmreihe des Bachelors -, "The Great Gatsby" und "Dirty Dancing".

Nach getaner Arbeit wünscht sich Daniel am Abend noch einen Moment Zeit mit Janina Celine. Immerhin stellte er beim gemeinsamen Shooting zu "The Great Gatsby" in Zwanziger-Jahre-Kostümen fest: "Mit Janina Celine hab ich auf jeden Fall Chemie. Das spürte ich, als sie auf meinem Schoss saß." Aus einem intimen Gespräch auf der Couch wird mehr. Bei der Verabschiedung kommt es zum Kuss. "Es war ein sehr schöner Kuss. Das kam richtig gut", lautet das Fazit des Bachelors.

Spätestens als Janina Celine nach dem Kuss in die Villa zurückkommt wird deutlich, die Fronten zwischen den beiden Lagern werden immer größer. Während die 23-jährige Messehostess ihrer Mädelsgruppe erzählt, der Bachelor könne "krass gut" küssen, beschließen Nadine und die anderen: "Ich würd dann kurz noch mal mit Sagrotan drüber." Doch dafür müssen sie erst einmal die Möglichkeit bekommen, Daniel zu küssen. Yeliz kann die Entwicklung nicht fassen: "Wir sind echt nicht hässlich. Und dann nimmt er die am schlechtesten Aussehende."

Die "Nacht der Rosen"

Der Bachelor ahnt nichts vom Zickenkrieg und freut sich auf die "Nacht der Rosen" - noch. Denn es wird eine ereignisreiche Entscheidungsnacht. Als erstes bittet ihn Kristina zur Seite, um ihm etwas Wichtiges zu sagen. Im Gespräch erklärt sie ihm schließlich, warum ihre letzten beiden Beziehungen in die Brüche gingen. Als Nächstes bittet Clarissa den Bachelor ihr keine Rose zu geben, da sie auf keinen Fall nach Florida - dem Wohnsitz des Bachelors - ziehen wolle.

Auch das anschließende Gespräch mit Svenja nimmt keine schöne Wendung. Sie will wissen, ob er das Einzeldate lieber mit Janina Celine gehabt hätte - das erzähle man sich zumindest in der Villa. Der 32-Jährige ist empört und stellt fest: "Da brodelt die Gerüchteküche ja ganz schön." Danach schnappt er sich natürlich Janina Celine, um sie zur Rede zu stellen. Der Ärger für die nächsten Folgen ist vorprogrammiert: "Es macht mich traurig, dass manche Leute zu solchen Waffen greifen müssen, um andere rauszukicken", erklärt sie später und fügt hinzu: "Sollte ich weiterkommen, wird's richtig Ärger geben." Der Bachelor lässt sie bis zum Ende zittern, doch die letzte Rose gehört Janina Celine...