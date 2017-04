Respekt ein wichtiges Statement

"Ich sehe viele Parallelen zwischen uns", sagt Klitschko der AZ, "er ist ein guter Botschafter für diesen Sport. Boxen ist in seiner Essenz ein brutaler Sport. Wenn sich aber Boxer mit Respekt begegnen, ist das ein wichtiges Statement in einer Welt, die immer verrückter wird." Es ist das Duell zweier Olympiasieger (Klitschko 1996, Joshua 2012), zweier Generationen. Wladimir ist 41, der britische Champion, dessen Familie aus Nigeria eingewandert ist, der noch bei seiner Mutter lebt, ist 27. Klitschko hat 64 seiner 68 Profikämpfe gewonnen, sein Gegner war in all seinen 18 Fights erfolgreich. "Joshua ist wie eine Kopie von Wladimir, eine schwarze Kopie", sagte die britische Box-Ikone Johnny Nelson, Cruisergewichts-Weltmeister von 1999 bis 2006, der AZ, "Anthony hat sich viel von Wladimir abgeschaut. Was es heißt, ein Champion zu sein, aber auch, sich wie einer zu benehmen."