Die Familie geht jetzt vor Sarah Connor: Das steckt wirklich hinter ihrer Auszeit

Erst im Januar 2017 brachte Connor ihr viertes Kind Jax Llewyn zur Welt. Noch bevor sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, stand schon lange fest, dass sie ab März 2017 auf ausgedehnte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen werde. Das hieß für die Sängerin: Das Baby muss mit auf Tournee. Wie das Tourleben mit Baby funktioniert, verriet Sarah Connor zu Beginn der Konzertreihe im Interview mit "RTL Exclusiv". Der größte Pluspunkt sei gewesen, dass sie "den besten Babysitter, den man sich vorstellen kann", gehabt habe: ihre eigene Mama Soraya Lewe-Tacke.

Doch trotz aller familiärer Unterstützung stellte das natürlich eine Extrem-Situation für ihre Familie, die aus ihrem Partner Florian Fischer (42), den beiden gemeinsamen Kindern sowie Sarah Conners Kindern aus ihrer Ehe mit Marc Terenzi (39) besteht, dar. "Mein Mann und meine Kinder freuen sich nach der Tournee sehr, dass Mama jetzt an den Wochenenden wieder zu Hause ist und wir nicht ständig unsere Koffer packen müssen", schreibt die 37-Jährige in ihrem langen und emotionalen Beitrag auf Facebook.

Die Lehren der Vergangenheit

Auszeiten zu nehmen und ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, hat Sarah Connor aus der Vergangenheit gelernt. Nachdem sie - auf dem ersten Höhepunkt ihrer Karriere - Marc Terenzi über dessen damalige Boyband Natural kennen und lieben lernte, fand das Privatleben der beiden größtenteils in der Öffentlichkeit statt. Die Hochzeit sowie die Vorbereitung derselben machte das ehemalige Paar mit der Doku-Soap "Sarah & Marc in Love" im Jahr 2005 der Öffentlichkeit zugänglich. Im Juli 2008 folgte die Fortsetzung "Sarah & Marc crazy in Love". Im November 2008 trennten sich die beiden schließlich.

Danach geriet auch Sarah Connors musikalische Karriere ins Stocken. Erst im November 2013 erschien sie wieder als Sängerin auf der Bildfläche. Zu ihrem großen zweiten Durchbruch verhalf ihr schließlich die Teilnahme an der VOX-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Jahr 2014 und die Veröffentlichung ihres insgesamt achten Studioalbums "Muttersprache" , mit dem sie ab September 2015 auf große Tournee ging und das ihr zweites Nummer-eins-Album in Deutschland wurde.

Der Plan für die kommenden Wochen: mit Baby Jax viele Spaziergänge im Wald unternehmen. Oder wie sie selbst auf Facebook schreibt: "So werden also in nächster Zeit meine Wochenenden aussehen... und dazwischen... einfach das Leben. Die Zeit vergeht so schnell... und ihr wisst doch, ich will mir alles so richtig reinziehen."