Die erste Liveshow "DSDS" 2017: Für diese drei Kandidaten ist es vorbei

Für drei von insgesamt 13 Liveshow-Kandidaten war es bei "Deutschland sucht den Superstar" nach der ersten Mottoshow "Partyhits" vorbei: Mihaela Cataj, Matthias Bonrath und Angelika Ewa Turo sind raus. Weder Matthias mit "Sex On Fire", noch Mihaela mit "You're The One That I Want" oder Angelika mit "100.000 leuchtende Sterne" erhielten genug Anrufe, um weiterzukommen.