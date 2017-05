Die Erfolgsshow aus den USA Fünf Fakten zur neuen ProSieben-Serie "This Is Us"

4. Die Kritiken

Auf der Website "Rotten Tomatoes", auf der User Filme und Serien rezensieren können, schafft es die Serie auf ganze 90 Prozent. Natürlich mischen sich unter die positiven aber auch negative Kommentare. So heißt es beispielsweise von einem User, die Serie sei "zu sentimental angelegt". Für "Entertainment Weekly" ist "This Is Us" eine "erfrischende Abwechslung von der Gewalt und dem Pessimismus, die in anderen Soaps herrschen".

5. Darum ist die Serie in den USA ein Erfolg

In Zeiten von Netflix und Amazon Prime scheint es fast verwunderlich, dass "This Is Us" in den USA sehr erfolgreich ist. Schließlich stehen einem zahlreiche Serien zur Verfügung, die weit aufwendiger produziert, aber auch düsterer angelegt sind. Laut "seattletimes.com" sieht Schauspieler Milo Ventimiglia genau darin das Erfolgsrezept von "This Is Us": "Die Serie füllt die Leere, die momentan in der Fernsehlandschaft herrscht, die zynisch und dunkel wirkt und nur so von Zombies wimmelt", erzählt er. "Es ist toll, Teil von etwas zu sein, das gut und hoffnungsvoll ist und einen noch dazu als Künstler inspiriert."