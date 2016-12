Die Eiskönigin, Independence Day TV-Tipps am 2. Weihnachtsfeiertag

20:15 Uhr, RTL II: Kon-Tiki, Abenteuer

Der norwegische Forscher und Entdecker Thor Heyerdahl (Pal Sverre Valheim Hagen) plant 1947 gemeinsam mit einer fünfköpfigen Crew, den Pazifischen Ozean auf einem nach alter südamerikanischer Tradition gefertigtem Floss aus Balsaholz zu überqueren. Er will mit der 8000 Kilometer langen Seereise seine Theorie beweisen, dass Polynesien ursprünglich von Südamerika aus besiedelt wurde. Im letzten Moment wird ein Geldgeber für die Expedition gefunden, und als die Männer schließlich in See stechen, ahnen sie noch nicht, welch entbehrungsreiche Zeit ihnen bevorsteht.

20:15 Uhr, RTL: Nachts im Museum 2, Abenteuerkomödie

Larrys (Ben Stiller) Karriere als nächtlicher Museumswärter gehört der Vergangenheit an. Inzwischen ist er zu einem erfolgreichen Geschäftsmann geworden - und trotzdem zieht es ihn immer wieder ins New Yorker Museum of National History zurück. Als er es wieder einmal besucht, macht er eine beunruhigende Entdeckung. Seine treuen Museumsfreunde gelten mittlerweile als altmodisch und sollen in den Archiven des Smithsonian Museums in Washington eingelagert werden. Als Larry auch noch erfährt, dass versehentlich der äußerst tyrannische ägyptische Herrscher Kahmunrah (Hank Azaria) zum Leben erweckt wurde, macht sich Larry sofort auf den Weg nach Washington.