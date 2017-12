Die Eifelpraxis, Genial daneben, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ProSieben, Karate Kid, Martial-Arts-Action

Der zwölfjährige Dre Parker (Jaden Smith) lebt in Detroit und führt ein sorgloses Leben. Doch dann bekommt seine Mutter einen neuen Job in China angeboten und die kleine Familie zieht nach Peking. Dort verliebt sich Dre in die junge Geigerin Mei Ying (Han Wenwen), was Dres Mitschüler Cheng (Zhenwei Wang) gar nicht passt. Jeden Tag verprügelt er den Neuen, bis Dre unerwartete Unterstützung von Hausmeister Mr. Han (Jackie Chan) bekommt. Mit seiner Hilfe lernt Dre Kung Fu und stellt sich seinem Rivalen auf einem Kampfturnier.

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns!, Musikkomödie

Das A-cappella-Team "Barden Bellas" verliert nach einem katastrophalen Meisterschaftsauftritt fast alle Mitglieder. So nimmt die etwas fülligere Anführerin Aubrey (Anna Camp) notgedrungen eine Reihe von unpopulären und unangepassten Außenseiterinnen ins Team auf. In dem gemischten Haufen ist auch die coole Beca (Anna Kendrick), die eher zufällig in der A-capella-Gesangstruppe landet. Zu ihrer eigenen Überraschung fühlt sie sich zwischen den ganzen verrückten Mädels immer wohler. Und als sie es tatsächlich schafft, die verstaubten Songs der Gruppe mit hippen neuen Beats aufzumotzen, kommt die Truppe so richtig in Schwung.