Die Eifelpraxis, Die Puppenstars, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Tele 5, Pandemic - Tödliche Erreger, Seuchenthriller

Der Tod eines Surfers an Bord schreckt die Flugzeug-Crew auf. Nach der Landung in L.A. stellt Dr. Kayla Martin (Tiffani-Amber Thiessen) das Flugzeug unter Quarantäne. Bald ist klar, dass der Mann an einer Infektion mit dem Virus H3N7 starb. Als Drogenboss Vicente (Michael Massee) mit einem Geschäftsmann aus der Quarantäne flieht, ist schnelles Handeln gefragt.

22:15 Uhr, ProSieben, I am Legend, Endzeitschocker

Ein als Heilmittel für Krebs angepriesenes Medikament sorgt in I am Legend für Entsetzen, denn es verwandelt die Menschen in blutdürstige Vampire. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung - wie der ehemalige Militärwissenschaftler Robert Neville (Will Smith) - ist gegen das gentechnisch veränderte Virus immun. Als einzig verbliebener Mensch in Manhattan versucht er mit Hilfe seines eigenen Blutes, ein Gegenmittel zu finden. Es gibt nur ein Problem: Die Vampire wollen sich überhaupt nicht heilen lassen.