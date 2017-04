Die Stars: "Wenn ich bei Bamberg jemanden herauspicken müsste, dann Nicolò Melli. Er ist einer der besten Power Fowards in Europa. Ein Allrounder, der keinerlei Schwächen hat", sagt Kommentator Körner, "bei Bayern fällt mir Maxi Kleber am meisten auf. Er hat seine erste verletzungsfreie Saison, man kann endlich sein volles Potenzial erkennen. Trey Lewis von Bayreuth ist in seinem ersten Profijahr, kam vom US-College. Er hat sich sofort auf den europäischen Basketball eingestellt, ist Leistungsträger, hat ein unglaubliches Verständnis fürs Spiel."

Das Umfeld: "Bayreuth ist eine Basketballhochburg. Die Stadt ist basketballverliebt, es gibt eine treue Fanbase. Bamberg hat eine Sonderstellung. Da sind zehn Prozent der Bevölkerung bei jedem Spiel in der Halle. Ein extrem lautes und emotionales Publikum, der Name Freak City kommt nicht von irgendwo", sagt Körner: "Die Stimmung bei den Münchnern ist gut, aber anders. Die Bayern achten viel auf das Entertainment. Aber so positiv durchgeknallt wie bei den Oberfranken ist man in der Landeshauptstadt noch nicht."

Die Hallen: "Was die Bayern aus dem Audi Dome rausholen, ist bemerkenswert. Man hat viel investiert, die Aufteilung der Tribünen ist einmalig und hat einen besonderen Charme", erklärt Körner: "Die Arena in Bamberg ist eine sehr kompakte Halle, steile Ränge, das Publikum ist nah am Spielfeld. Dadurch entsteht diese Hexenkessel-Atmosphäre, in der man seine eigene Stimme nicht mehr hören kann. Vor 30 Jahren war die Oberfrankenhalle der Bayreuther das Maß aller Dinge. Heute müsste sie dringen renoviert werden, dies ist jedoch kaum zu stemmen."

Die Playoffs: "Bayreuth wird voraussichtlich in der ersten Runde Heimrecht haben, die Runde können sie überstehen. Dann kommt, wenn alles normal läuft, Ulm. Da wäre wohl Schluss", sagt Körner, "Bayern und Bamberg würden aktuell im Halbfinale aufeinandertreffen. Es hat sich gezeigt, dass sich beide Mannschaften gegenseitig schlagen können. Eine enge Sache. Am Ende könnte das Heimrecht den Ausschlag gebend – im Moment liegt dies bei Bamberg."

Lesen Sie hier: Seiler - "Wir würden auch mit den Basketballern singen"