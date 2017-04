Die Dasslers, Star Trek, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, VOX: Madagascar 3: Flucht durch Europa, Computertrickspaß

Zebra Marty, der Löwe Alex, die Nilpferddame Gloria und die Giraffe Melman haben genug Zeit in Afrika verbracht und wollen wieder zurück in ihren geliebten Zoo in New York. Als sie sich auf den Weg machen, stoßen sie in Europa auf einen Wanderzirkus - zum Glück. Denn dort können sie sich vor der skrupellosen französischen Tierfängerin Capitaine Chantal DuBois verstecken, vor der die vier auf der Flucht sind. Zusammen mit ihren neuen Zirkusfreunden erleben die Zootiere eine aufregende Abenteuerreise.