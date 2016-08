20:15 Uhr, Sat.1 Gold: Der Bulle von Tölz: Eine Hand wäscht die andere

In Kogelreuth bekommt die stärkste Partei in Bayern Konkurrenz. Mit seiner Liste "So nicht!" will Student Sebastian Blattner (Alexander Tschernek) gegen die Selbstherrlichkeit der Parteioberen vorgehen. Bürgermeister Rissbacher (Werner Rom) preist auf einer Wahlveranstaltung seine Leistungen, als ihm Blattner ins Wort fällt - es gibt Meinungsverschiedenheiten. Am nächsten Morgen wird Blattner in einem Auto gefunden - erschossen. Benno (Ottfried Fischer) und Sabrina (Katerina Jacob) nehmen sich daraufhin den kommunalpolitischen Filz vor.

23:15 Uhr, Das Erste: Sherlock - Im Zeichen der Drei

Selbst Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) kann nicht jeden Fall aufklären. Auf der Hochzeitsfeier seines Freundes John Watson (Martin Freeman) plaudert der Detektiv über Verbrechen, die ihm trotz seiner genialen Deduktionsfähigkeit ein Rätsel geblieben sind: Ein Leibgardist der Queen wurde lebensgefährlich verletzt - ohne Hinweise auf den Täter. Eine Krankenschwester verbrachte einen romantischen Abend mit einem Mann - doch als sie ihn besuchen will, steht sie vor der Wohnung eines Verstorbenen. Während Holmes die seltsamen Fälle rekapituliert, kommt er wider Willen einem teuflischen Plan auf die Spur. Der mutmaßliche Mörder hat es auf einen der Hochzeitsgäste abgesehen.