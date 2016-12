Die Chefin, Polizeiruf 110,... Krimi-Tipps am Freitag

22:45 Uhr, rbb: Sherlock - Die Braut des Grauens

An Geister glaubt Sherlock (Benedict Cumberbatch) nicht, dennoch findet er keine Erklärung für den mysteriösen Fall der Emelia Ricoletti (Natasha O'Keeffe): Sie soll sich das Leben genommen und am Abend desselben Tages ihren Mann erschossen haben. Monate später erinnern sich der Meisterdetektiv und sein Getreuer Watson (Martin Freeman) an die rätselhafte Geschichte, die seither für Schlagzeilen um einen Männer mordenden Geist sorgt. Auch Lady Carmichael (Catherine McCormack) fürchtet wegen eines anonymen Drohbriefes um ihren Mann. Jetzt erwacht in Sherlock die detektivische Leidenschaft, diesen unheimlichen Fall zu lösen.