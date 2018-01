Die Causa Harvey Weinstein Meryl Streep: Melania Trump soll sich zum Sex-Skandal äußern

"Ich will nichts von meinem Schweigen hören. Ich möchte etwas über das Schweigen von Melania Trump hören", so Streep. "Ich will von ihr hören. Sie hat so viel zu sagen, was wertvoll ist. Und Ivanka auch. Ich will, dass sie jetzt spricht." Streep besteht auch darauf, dass sie nicht wusste, was mit Weinstein vor sich ging. Die Anschuldigungen gegen ihn nannte sie einen Schock. Im Dezember 2017 wurden in Hollywood mehrere Plakate von Streep und Weinstein aufgehängt, auf denen stand "She knew" - "sie wusste davon". Das streitet Streep nun aber nochmals ab.