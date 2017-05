Die besten Twitter-Reaktionen Weg da, hier kommt Trump: Sein Rüpel-Schubser amüsiert das Netz

Eine kleine Rap-Metapher

"Wie man Freundschaften schließt und Menschen beeinflusst - Trump hat das ganz klar nicht gelesen", urteilt dieser Twitter-Account. "Wer braucht Netflix in den nächsten vier Jahren, wenn wir Trump haben", scherzt dagegen dieser Herr. Eine kleine Rap-Metapher darf natürlich auch nicht fehlen: "Montenegro zeigte keinerlei Respekt für die wichtigste Person im Raum, also 'move $itch, get out the way'", heißt es in diesem Kommentar. Die letzte Zeile stammt aus dem gleichnamigen Song von Rapper Ludacris (39).