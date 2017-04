Die besten Scherze im Netz April, April! Vom fiesen "Big Bang"-Streit bis zur Ekel-Paella

Einhörner auf dem Schlachtfeld

Über drei der diesjährigen Aprilscherze dürften sich Gamer ganz besonders freuen. Pünktlich zum ersten April baute Entwickler Dice sprechende Einhörner in seinen beliebten Weltkriegsshooter "Battlefield 1" ein, während Sega bei Steam ein kostenloses Spin-off der "Bayonetta"-Reihe veröffentlichte. Das Mini-Spiel trägt den Namen "8-Bit Bayonetta" und kommt im ansprechenden Retro-Look mit Pixelgrafik daher.

Smartphone-Nutzer sollten hingegen Google Maps starten und dort auf den kleinen Button drücken, auf dem Ms. Pac-Man abgebildet ist. Die aktuelle Straßenkarte verwandelt sich dann nämlich nach kurzer Ladezeit in ein typisches "Pac-Man"-Spielfeld, über das man Ms. Pac-Man mit einem Fingerwisch scheuchen kann, um Punkte zu sammeln und vor Geistern zu fliehen.

Alexa veräppelt User

Auch Amazons Voice-Service Alexa jagt Usern von Amazon Echo und Co. zum ersten April einen kleinen Schrecken ein. Ein Twitter-User postete ein entsprechendes Beweisvideo. In dem Clip fragt Alexa: "Wer klingelt da an der Tür? Ist das der Postbote mit dem Puppenhaus, das ich für Dich bestellt habe?" Damit spielt Alexa auf US-Berichte aus dem Januar an, laut denen ein Fernsehmoderator damals in einem Beitrag "Alexa, bestell mir ein Puppenhaus" gesagt hatte und der Dienst daraufhin angeblich bei zahlreichen Echo- und Echo-Dot-Nutzern ein eben solches bestellen wollte. "Ha, erwischt! April, April", löst Alexa den Scherz allerdings schnell auf.