Nach der Nachricht über die von Angelina Jolie (41, "Maleficent" ) eingereichte Scheidung von Brad Pitt (52, "By the Sea" ) explodierte das Internet förmlich mit Reaktionen. Gerade auf Twitter posteten die Nutzer innerhalb weniger Stunden hunderttausendfach über die Trennung. Dazu nutzten sie bekannte Hashtags wie #Brangelina, ließen aber auch der Kreativität freien Lauf. So finden sich unter anderem auch unter #Brexpitt, #Bradxit, #Braxit (Anlehnungen an Brexit) oder #BreakingBrad (in Anlehnung an "Breaking Bad") tausende Tweets rund um das Beziehungs-Aus. Auffällig auch: Viele Nutzer posteten Reaktionsbilder von Jennifer Aniston (47), mit der Pitt vor Jolie verheiratet war.