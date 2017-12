Die Bergretter, Zoolander No. 2, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX, Die Schlümpfe 2, Real-und Trickkomödie

Der Zauberer Gargamel entführt Schlumpfine, um über sie an die Formel der schlumpfigen Zauberkräfte zu gelangen. Die schockierten Schlümpfe wollen Schlumpfine retten. Dazu müssen sie aber in die Welt der Menschen eintreten, was noch nie ein Schlumpf zuvor getan hat. Gelingt es ihnen, sich in der irdischen Welt zurechtzufinden und mit den menschlichen Freunden Patrick (Neil Patrick Harris) und Grace (Jayma Mays) aus New York ihre Schlumpf-Freundin zu retten?

20:15 Uhr, ONE, Nichts zu verzollen, Komödie

Als Zollbeamter an einer belgisch-französischen Grenzstation in der Provinz konnte der Belgier Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) seinen Rassismus bisher ungehemmt ausleben: Wann immer ein Franzose nach Belgien einreisen wollte, wurde er auf schikanöse Weise kontrolliert. Die Europäische Union ist für den pedantischen Bürokraten allerdings der Beginn des Unheils. Als am 1. Januar 1993 die Grenzen fallen und plötzlich jeder Gallier ungehindert in sein Land reisen kann, sieht Ruben sich als Fels in der Brandung des Binnenmarkts. Ungeachtet aller Politik will er weitermachen wie bisher: Jeder Franzose ist ein potenzieller Schmuggler.