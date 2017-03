Die beiden texten miteinander Brad Pitt schwelgt in Erinnerungen mit Jennifer Aniston

Er musste die Nummer erst beschaffen

Pitt, der die Handynummer seiner EX nicht mehr gehabt haben soll, soll ein ganzes "Netz an Kontakten" abgegrast haben, damit er Aniston am 11. Februar eine Geburtstagsnachricht schicken konnte. "Sie haben wieder angefangen miteinander zu reden, nachdem er ihr einen schönen Geburtstag gewünscht hatte", erklärt der Insider. Pitt habe sich Aniston "anvertraut" und ihr erzählt, dass er gerade eine schwierige Zeit wegen seiner Trennung durchmache. "Sie haben sich ein paar Texte geschrieben, in denen sie in Erinnerungen geschwelgt sind."