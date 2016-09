Nach dem Auftakt-Sieg in der Champions League stand der FC Bayern beim großen Trachten-Shooting vor der Kamera: Kurz vorm Start der Wiesn zeigten sich die Spieler des FC Bayern in Lederhosen und Janker. Die Bilder.

München - Die Wiesn kann für die Stars des FC Bayern kommen. Mit Weißbiergläsern in den Händen und in fescher Tracht gekleidet posierten Manuel Neuer, Thomas Müller & Co. beim Paulaner-Sponsorentermin am Mittwoch in München. "Manche der neuen Spieler finden es noch sehr ungewohnt und komisch. Ich werde keine Namen nennen, aber so viele Neue haben wir ja nicht", sagte Kapitän Philipp Lahm.