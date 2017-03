Die AZ stellt Chicago vor Schön und gefährlich: Schweinsteigers neues Zuhause

Ein Hofbräuhaus darf natürlich nicht fehlen

Chicago ist aber nicht nur schön, etwa am Ufer des Michigansees, sondern auch gefährlich. Die Stadt hat die höchste Kriminalitätsrate aller US-Metropolen, im Jahr 2016 verzeichnete Chicago 762 Tötungsdelikte – mehr als L.A. und New York zusammen. US-Präsident Donald Trump veranlassten die jüngsten Gewaltausbrüche in der Stadt zu der Aussage: "Wenn Chicago nicht das fürchterliche ,Gemetzel’ beendet, 228 Schießereien im Jahr 2017 mit 42 Toten (24 Prozent mehr als 2016), werde ich die Feds dorthin schicken." Feds – die Bundespolizei also.

Kulturell hat Chicago eine Menge zu bieten: mehr als 100 Theater-Spielstätten, verschiedene Museen, unzählige Jazz-Bars. Rund um die Lincoln Avenue ist Chicago sogar ziemlich deutsch. Es gibt dort ein deutsches Kulturzentrum, in dem ein seltenes Portrait von Wilhelm I. zu sehen ist. An der Metrostation "Western" befindet sich im Erdgeschoss ein Stück der Berliner Mauer, nicht weit entfernt steht ein weiß-blauer Maibaum. Klar: Ein Hofbräuhaus darf in Chicago auch nicht fehlen – mit Münchner Bier und Weißwurst auf der Karte.

"Chicago ist mir sehr ans Herz gewachsen", sagt Arne Friedrich. "Ich hoffe, es geht Bastian genauso."

