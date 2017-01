Coolangatta – Ach liebe Mit-Zuschauer, was ist nur mit Euch los? Wollt Ihr wirklich noch mehr Folgen haben, in denen man von Nicole Mieth nichts hört oder sieht und in denen der ehemalige Weltklasse-Athlet Thomas "Icke" Häßler nur rauchend auf einem Baumstamm hockt?