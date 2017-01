Die AZ-Kritik zu Tag 8 Dschungelcamp 2017: Ich hab drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär!

Sie fragen sich, was das mit dem Dschungelcamp zu tun hat? Nun, da gab Kader Loth an Tag acht des 2017er Dschungelcamps den weiblichen Bernd Stelter: "Ich mag behaarte Männer. Wie ein Affe. Das erregt in einem so viele Phantasien." Und praktischer Weise ist ein solcher Affe ja auch direkt im Camp vertreten: "Ich stand früher auf muskulöse Männer. Totaler Schwachsinn. Heute sehe ich den Marc hier rumrennen, und das interessiert mich überhaupt nicht. Heute stehe ich auf so Markus-Typen. Auf so intellektuelle, erfahrene, witzige, mit Bäuchlein und mit Haaren. [...] So langsam kommen die Hormone hier in Wallung. Wir sind nur am Männer beobachten, ich beobachte sogar die Brusthaare von Markus. Keine schlechte Partie!"