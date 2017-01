Die AZ-Kritik zu Tag 6 Dschungelcamp 2017: Ein Junkie auf der Suche nach dem Kick

Der Grund scheint auf der Hand zu liegen: Die Kandidaten sind alle nach bestimmten Rollen gecastet worden und die erfüllen sie nur bedingt. Niemand liefert eine solche intellektuelle Grenzerfahrung wie Joey Heindle, niemand ist so zickig wie Caroline "Hacke"-Beil, niemand so durchtrieben wie Indira Weis und Jay Kahn und niemand so leidend wie Sarah Knappig. Alles, was im Dschungelcamp 2017 vorkommt, gab es in vorherigen Inkarnationen schon - nur besser.