Hanka Rackwitz ist psychisch krank. So einfach ist das. Und damit hat sie in einer TV-Show, in der es um Grenzerfahrungen geht, schlichtweg nichts verloren. Natürlich ist es amüsant, über ihre Psychosen zu lachen. Selbstverständlich hat es etwas extrem Komisches, wenn sie in den höchsten Tönen von dem zauberhaften Geschmack ihres selbst zubereiteten Zahnpasta-Tees schwärmt. Und natürlich habe auch ich ungläubig aufgelacht, als sie der Formulierung "Wasser lassen", eine völlig neue Dimension verlieh.