Honeys Plan ist simpel aber effizient: Einfach genug Unfrieden im Camp stiften, dass die Zuschauer ihn als Unterhaltungsfaktor für unersetzlich halten. Und so muss die Dschungelprüfung dran glauben. Honey gibt auf, noch bevor das Spielchen so richtig begonnen hat und bricht so den ersten richtig großen Zoff im Camp vom Zaun.