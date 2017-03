Die AZ erklärt das Wahlsystem Niederlande: Wer könnte künftig in Den Haag regieren?

Vor der Wahl in den Niederlanden liegen die Parteien nach den Umfragen so dicht beieinander, dass mindestens vier Parteien eine Koalition bilden müssen. Eines ist klar: Das bisherige Bündnis der rechtsliberalen VVD mit den Sozialdemokraten kann nicht weitermachen. Doch wer könnte künftig in Den Haag regieren?