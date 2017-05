Sebastian Rudy: Der 27-jährige Nationalspieler kann auch als Rechtsverteidiger spielen, sieht sich aber in der zentralen Position. "Das ist ganz klar mein Ziel", sagt er. "Da sehe ich mich am besten aufgehoben. Jeder weiß, das ist meine Lieblingsposition." Bei der TSG Hoffenheim überzeugte Rudy in dieser Saison als Sechser, war insgesamt an 13 Toren beteiligt. Sein großes Plus: die Ruhe am Ball, auch in Drucksituationen. Über Bayern will er sich in Joachim Löws WM-Kader spielen: "Ich denke, meine WM-Chancen stehen nicht so schlecht, eine gute Saison in München kann da sicher noch helfen."