Die AZ-Check der Top Four Alex King: Titel(verteidiger)-Träume

ALBA BERLIN: Ausgerechnet vor dem Heimturnier steckt Alba in der Krise. Gegen Jena verspielte Berlin am Mittwoch eine 18-Punkte-Führung noch und kassierte damit die fünfte Niederlage in Folge. Die Gastgeber sind beim Top Four nur Außenseiter. "Wir werden versuchen, das Unmögliche möglich zu machen", kündigt Baldi trotzig an. Denn eigentlich ist die Situation ja so wie immer in der jüngeren Vergangenheit. Trotzdem holte Alba in den vergangenen vier Jahren dreimal den Pokal. Auch deshalb sagt Berlins Dragan Milosavljevic: "Das ist eine Riesenchance für uns."

Brose Baskets Bamberg: Der amtierende deutsche Meister musste sich im vergangenen Jahr schon im Halbfinale den Bayern geschlagen geben. Zu diesem Duell könnte es 2017 erst im Endspiel kommen. Im Halbfinale treffen die Franken zunächst auf die MHP Riesen Ludwigsburg. Das gleiche Duell gab es erst am Mittwochabend in der Liga, Bamberg gewann daheim mit 84:75. Es war der siebte Ligasieg der Bamberger in Folge. Beim BBL-Duell im November ließ Bamberg auch den Bayern keine Chance (90:59). Man darf gespannt sein, wie das Kräftemessen der beiden bayerischen Basketballschwergewichte dieses Mal ausgehen wird, sofern es im Endspiel am Sonntag tatsächlich zu dieser Partie kommen sollte.

MHP Riesen Ludwigsburg: Die Schwaben gehen als klarer Außenseiter in das Turnier. Bei der Generalprobe gegen Bamberg konnte Drew Crawford allerdings als Topscorer mit 25 Punkten überzeugen. Schon ins Viertelfinale waren die Riesen, die in der BBL aktuell nur Neunter sind, als klarer Underdog gegangen – und schalteten dort den in der Liga nach wie vor noch ungeschlagenen Tabellenführer Ulm aus.