München - Auch wenn die Zulassungszahlen bisher noch nicht wirklich berauschend sind: Kia greift in der Mittelklasse massiv an, will mit viel Ausstattung, modernster Technik und schickem Design den – vor allem – deutschen Platzhirschen mit seiner Optima-Familie kräftig das Leben schwermachen. Wir haben die Neuerungen bereits erfahren, die am 24. September geballt bei den Kia-Händlern zu bestaunen sind.