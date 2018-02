Sorgen um Löwen-Leader Gebhart reist aus Trainingslager ab: "Timo ist sehr frustriert"

Am Abend zuvor hatte sich der Memminger beim Fanabend noch unter die Leute gemischt. "Es nervt einfach, gar nichts machen zu können", hatte er dabei erklärt: "Ich kann nur rumsitzen und zuschauen." Oder eben nach Hause fahren. "Es ist so, dass er immer noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Wir sind gerade am Überlegen, was wir noch machen können, um den Reiz in der Achillessehne in den Griff zu kriegen", hatte Trainer Daniel Bierofka erklärt.

Danach entschied er sich wohl mit etwas getrübter Geburtstagsfreude gemeinsam mit Gebhart und Gorenzel dafür, dass ein Verbleib in Oliva Nova keinen Sinn mehr ergibt. Somit ist weiter völlig unklar, wann der Mittelfeldmann wieder auf dem Platz stehen kann, der Auftakt der Restrückrunde am 24. Februar beim 1. FC Nürnberg II erscheint kaum möglich.

"Wir wissen doch alle, dass ein fitter Timo Gebhart auf dem Platz den Unterschied ausmachen kann", so Gorenzel. Der Zeitpunkt der Genesung des potenziellen Spiel-Entscheiders verschiebt sich indes immer weiter nach hinten.

Timo Gebhart: Sorge um Frau und Kind

Zudem belastet den Routinier seine Familiensituation: Gebharts Partnerin Nina hatte kürzlich eine risikoreiche Frühgeburt. Nachvollziehbar, dass sich der Fußballprofi um Frau und Kind sorgt. Zurück in der Heimat ist Sechzigs Hoffnungsträger nicht nur näher an seinen Liebsten, nach Ansicht der TSV-Verantwortlichen soll dort seine Achillessehne endlich heilen, ein Aufbautraining möglich machen. Fragt sich nur, wann.

Lesen Sie auch: Newsblog vom Trainingslager des TSV 1860 in Oliva Nova