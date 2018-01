Und das Line-Up der Musik- und Kabarett-Sterne der Geburtstags-Gala am 8. Februar kann sich wirklich sehen lassen. Stephan Zinner (der Nockherberg-Söder) als Moderator, Polit-Kabarett-Star Helmut Schleich (alias Franz Josef Strauß) und Musikgrößen wie Liedermacher Konstantin Wecker, die Weather Girls (mit ihrem Riesen-Hit "It’s raining men"), Kultband LaBrassBanda und das virtuose Janoska-Ensemble werden am Unsinnigen Donnerstag die Bühne entern. Das gibt’s so nicht wieder.