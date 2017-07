Was bedeutet das "G" in G20?

Die Abkürzung G20 steht für "Gruppe der Zwanzig" beziehungsweise im Englischen "Group of Twenty". Das G steht demnach für Gruppe oder Group.

Welche Staaten sind Teil der G20?

Die G20-Staaten setzen sich aus unterschiedlichen Teilnehmerverbänden zusammen: Einen Teil bilden die wirtschaftlich stärksten Industrieländern, die sich wiederum in der G7-Gruppe separat zusammengeschlossen haben. Vier der G7-Staaten gehören der Europäischen Union (noch) an: Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland.

Zusätzlich zu diesen vier Ländern ist die EU als politische Vereinigung bei den G20-Treffen vertreten. Der Staatenbund lässt sich dabei durch ein ausgewähltes Mitgliedsland repräsentieren.

Außerdem nehmen die "Outreach-Staaten" (O-5) teil. Das sind diejenigen Ländern, die zwar nicht zur "Gruppe der Sieben" gehören, aber aufgrund ihrer zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung an den Treffen der G7 teilnehmen. Die O-5-Staaten setzen sich zusammen aus China, Indien, Südafrika, Brasilien und Mexiko.

Die restlichen Staaten werden anhand ihrer Wirtschaftskraft ausgewählt.

Was sind Schwellenländer?

Als Schwellenländer werden diejenigen Staaten bezeichnet, die traditionell noch zur Gruppe der Entwicklungsländer gezählt werden, aber diesen Status eigentlich schon überwunden haben. Von ihrer ökonomischen Stärke und ihrer Wirtschaftsstruktur heben sich Schwellenländer zumeist von den Entwicklungsländern der Dritten Welt deutlich ab. Erkennbar wird das meist durch eine beginnende oder fortschreitende Industrialisierung.

Welche Teilnehmer kommen zum G20-Gipfel?

Die Teilnehmerliste eines G20-Gipfels ist lang: Zum einen werden die Staats- und Regierungschefs der einzelnen Teilnehmerländer eingeladen. Sie werden begleitet von den Finanzministern und Zentralbankchefs der 19 Mitgliedsstaaten. Die EU entsendet zudem den Präsidenten des Europäischen Rates und den Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Als Vertreter internationaler Organisationen nehmen darüber hinaus der Geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds, der Vorsitzende des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses (IMFC), der Präsident der Weltbank und der Vorsitzende des Development Committees der OECD an den G20-Treffen teil.

Das Teilnehmerfeld setzt sich zusammen aus:

Europäische Union - Jean-Claude Juncker (Präsident der Europäischen Kommission) und Donald Tusk (Präsident des Europäischen Rates)

Vereinigte Staaten von Amerika - Donald Trump (Präsident)

Volksrepublik China -Xi Jinping (Präsident)

Japan - Shinzō Abe (Premierminister)

Deutschland - Angela Merkel (Bundeskanzlerin)

Frankreich - Emmanuel Macron (Präsident)

Brasilien - Michel Temer (Präsident)

Großbritannien - Theresa May (Premierministerin)

Italien - Paolo Gentiloni (Premierminister)

Russland - Wladimir Putin (Präsident)

Kanada - Justin Trudeau (Premierminister)

Indien - Narendra Modi (Premierminister)

Australien - Malcolm Turnbull (Premierminister)

Mexiko - Enrique Peña Nieto (Präsident)

Südkorea - Moon Jae-in (Präsident)

Indonesien - Joko Widodo (Präsident)

Türkei - Recep Tayyip Erdoğan (Präsident)

Saudi-Arabien - Mohammed al-Dschadan (Finanzminister, da König Salman ibn Abd al-Aziz wegen der Katar-Krise absagte)

Argentinien - Mauricio Macri (Präsident)

Südafrika - Jacob Zuma (Präsident)

Zusätzlich werden zu jedem Treffen wechselnde Gastnationen und -institutionen hinzugebeten.

Welche Themen werden beim G20-Treffen angesprochen?

Das Treffen der G20-Staaten gilt als weltweit wichtigstes Forum der Probleme und Herausforderungen des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems. Gegründet wurde es als Reaktion auf die Asienkrise 1997/1998 auf Initiative des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Zu den wichtigsten Themen des diesjährigen Gipfels werden die derzeitige Versorgungskrise und der Hunger in afrikanischen Ländern wie Somalia und dem Sudan gesehen. Außerdem werden Themen wie Steuerflucht, Protektionismus, Klimapolitik und die voranschreitende Digitalisierung auf der Agenda stehen.

Wo findet der Gipfel 2017 statt?

Das insgesamt zwölfte Gipfeltreffen findet im Jahr 2017 in Hamburg statt. Am 1. Dezember hatte Deutschland für ein Jahr den Vorsitz der G20 übernommen. Als Austragungsort wurde die Hansestadt in Absprache mit Bürgermeister Olaf Scholz ausgewählt. Der G20-Gipfel wird in den Räumen der Hamburger Messe im Stadtteil St. Pauli abgehalten. Weitere Veranstaltungen werden in der neu gebauten Elbphilharmonie stattfinden.

Warum findet der Gipfel in Hamburg statt?

Als vorsitzendes Land entscheidet die Bundesrepublik über den Austragungsort des Gipfels. Die Wahl fiel aus zweierlei Gründen auf Hamburg: Einerseits soll damit die Rolle der Stadt als "Tor zur Welt" betont werden. Andererseits soll so der verstorbene Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt geehrt werden. Der verstorbene Sohn der Stadt hatte sich in seiner Zeit als Bundeskanzler stets für internationale Treffen eingesetzt und gilt damit als entscheidender Vordenker der jetzigen Gipfel-Regelungen.

Wann findet der G20-Gipfel in Hamburg statt?

Der diesjährige G20-Gipfel in Hamburg findet am 7. und 8. Juli 2017 statt. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Gruppenvorsitz seit dem 1. Dezember 2016 inne und wird ihn am 30. November an Argentinien weitergeben. Alle TV-Termine finden Sie hier.

Wo übernachten die G20-Teilnehmer?

Die Hotels in der Hansestadt haben am Wochenende des 7. und 8. Juli Hochsaison, denn nicht nur die Staats- und Regierungschef der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel müssen untergebracht werden, sondern auch teils mehrere Hundert Personen starke Delegationen.

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel wird während des G20-Gipfels im Edel-Hotel "Atlantic Kempinski" wohnen und dort vermutlich eine der Suiten beziehen.

Der neue französische Präsident Emmanuel Macron steigt laut Medienberichten im "Mövenpick" im Schanzenpark ab. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des Gipfeltreffens.

Die Chinesen mit Staatspräsident Xi Jinping werden im "Grand Elysee" an der Rothenbaumchaussee residieren.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wohnt Berichten lokaler Blätter zufolge während des Gipfels im "Sofitel" unweit des Rathauses.

Politisch liegen zwischen ihnen zwar Welten, doch in Hamburg teilen sich Russlands Präsident Wladimir Putin und Kanadas Premier Justin Trudeau laut Hamburger Morgenpost das Fünf-Sterne-Hotel "Park Hyatt."

Nicht weit auseinander liegen auch die Zimmer von Großbritanniens Premierministerin Theresa May, Indiens Ministerpräsident Narendra Modi und Brasiliens Präsident Michel Temer. Sie wohnen im "Reichshof".

Wo übernachtet US-Präsident Donald Trump während des Gipfels?

Da der US-Präsident stets besonderen Schutz braucht, gestaltete sich die Schlafplatzsuche für Donald Trump und sein Team äußerst schwierig. Das Hotel "Vier Jahreszeiten" soll dem US-Präsidenten abgesagt haben. Er kommt nun im Gästehaus des Hamburger Senats, einer klassizistischen Villa an der Alster, unter. Dort nächtigten bereits eine ganze Reihe bekannter Personen, unter ihnen Ex-Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon, die britische Queen Elizabeth und ihr Mann Philip, der ehemalige sowjetische Staatschef Leonid Breschnew und der Daila Lama.

Was kostet der Gipfel?

Die Kosten des G20-Gipfels in Hamburg könnten sich laut Presseberichten auf mindestens 130 Millionen Euro belaufen – ein Großteil wird durch die enormen Sicherheitsvorkehrungen des Treffens verursacht. Genau abschätzt werden können die Kosten aber im Vorfeld nicht – sie könnten also weiter steigen. Zum Vergleich: Bereits das deutlich kleinere Treffen der G7-Staaten im oberbayerischen Elmau hatte den Staat 2015 etwa 113 Millionen Euro gekostet.

Wer zahlt für den G20-Gipfel?

Die finanziellen Belastungen, die durch das Gipfeltreffen entstehen, werden von Bund und Ländern gemeinsam übernommen. Die Hansestadt Hamburg bekommt vom Bund einen Zuschuss von circa 50 Millionen Euro für die Ausrichtung des Treffens.

Warum sind viele Demonstranten gegen den G20-Gipfel?

Bereits am 25. Juni, also Tage vor dem G20-Gipfel, findet die erste Protestkundgebung statt - laut Polizei wurden 27 Demonstrationen alleine in den Tagen des Gipfels angemeldet worden.

Für die Tage des Gipfeltreffens organisieren zahlreiche Bündnisse und Initiativen unterschiedlichste Veranstaltungen, um gegen die Zusammenkunft der Wirtschaftsmächte zu protestieren und Alternativen zum vertretenen Wirtschaftssystem aufzuzeigen. Zu den Initiatoren der Protests zählen Umweltschutzorganisationen (Greenpeace, BUND, Nabu), Globalisierungskritiker wie attac und politische Parteien wie Die Linke. Die größte Demonstration könnte am 8. Juli unter dem Motto "Grenzenlose Solidarität statt G20" bis zu 150.000 Menschen mobilisieren.

Wie viele Polizisten kommen beim Gipfel zum Einsatz?

Die Polizei rechnet mit bis zu 7.000 gewaltbereiten Autonomen beim G20-Gipfel. Diesen Demonstranten werden von staatlicher Seite rund 15.000 Landespolizisten, mindestens 1.000 Polizeibeamte des Bundeskriminalamtes sowie bis zu 4.000 Bundespolizisten gegenüberstehen - dazu zählen auch Spezialeinsatzkommandos wie etwa die GSG 9 der Bundespolizei. Unterstützung kommt zudem von Einheiten aus dem Ausland und privaten Sicherheitsunternehmen.

Bereitstehen werden unter anderem gepanzerte Fahrzeuge, Drohnen, Polizeiboote und elf Hubschrauber sowie weitere Spezialfahrzeuge.

Lesen Sie auch: AZ-Quiz - G20: Wie gut kennen Sie sich mit dem Staaten-Gipfel aus?