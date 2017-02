Dicke Luft auch in München CSU sieht beim Feinstaub keinen Handlungsbedarf

"In München und Nürnberg wurden zu Jahresbeginn fast jeden zweiten Tag die Feinstaub-Grenzwerte an verkehrsreichen Plätzen gerissen", sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann, das Gesundheitsrisiko sei enorm und es müssten bei allen die Alarmglocken angehen. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt wurde in vielen Städten die Höchstgrenze für Feinstaub von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft 2017 überschritten – in Nürnberg 19, in München 18 und in Würzburg 17 Mal.