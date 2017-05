sein Hauptaugenmerk in den ersten Wochen: Um ehrlich zu sein: Wenn man so Projekte wie hier beginnt, muss man erst einmal beobachten, wie die Abläufe sind und was in dem Verein vorgeht. Deshalb bin ich auch früher als vereinbart eingestiegen. Ich wollte die Zeit nutzen, um den Verein zu analysieren, wenn er voll im Spielbetrieb steht. Ich will wirklich verstehen, wie ich dem Klub genau helfen kann. Es hat keinen Sinn, hier aufzutauchen und Veränderungen zu beschließen, ohne zu wissen, was vor sich geht. Ich beobachte, versuche zu verstehen und lerne. Ende der Saison werde ich dann einen Plan entwickeln, um den Verein zu strukturieren.