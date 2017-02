Diagnose kam Anfang Februar Maria von Welser an Gehirntumor erkrankt

Am 17. Februar erfolgte bereits die Operation, in der der Tumor hinter ihrem linken Ohr entfernt werden konnte. "Es ist ein Wunder, dass er (der operierende Arzt, Anm. d. Red.) den Tumor, der so tief im Kopf saß, so sauber herausschneiden konnte", berichtet von Welser noch aus dem Krankenbett. Letzten Mittwoch habe sie das Ergebnis bekommen, dass der Tumor gutartig gewesen sei. Ihre Symptome sind mittlerweile wieder verschwunden.