Diabetikerin zusammengebrochen Münchner Feuerwehr organisiert Nothilfe für Seniorin in Berlin

Biathlon-Weltcup in Antholz Dahlmeier Fünfte im Massenstart - Domratschewa siegt

Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier präsentiert sich in Antholz schon in Olympia-Form. Deutschlands Sportlerin des Jahres ist nach zwei Krankheitspausen wieder in Schwung gekommen. Simon Schempp dagegen wird von Sorgen geplagt.