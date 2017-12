Es wirkte zuletzt so, als würden Sie in Ihrer Argumentation hin und her schwimmen. Vor knapp drei Wochen hatten Sie gesagt, dass Sie für den Erhalt von fünf Ligen sind. Nun sprechen Sie von vier Ligen. Was ist denn nun Ihre Position?

Dass vier Ligen für uns vorstellbar sind, steht schon in der Wendelsteiner Erklärung der bayerischen Vereine vom September 2017. Das ginge mit Sachsen und Thüringen, aber auch mit Baden-Württemberg. Die württembergischen und badischen Vereine sind aber fester Bestandteil der Regionalliga Südwest und Sachsen und Thüringen wollen die Regionalliga Nordost nicht verlassen. Wenn sie versuchen, aus den drei ähnlich großen Ligen Nord, Nordost und Bayern zwei zu machen, kommen sofort Vorwürfe, der Osten würde platt gemacht. Aktuell ist nicht vorhersehbar, wie überhaupt vier Regionalligen zusammengestellt werden könnten. Ich springe deshalb auch nicht hin und her. Wir haben in Bayern vorhergesehen, dass es in Deutschland schwer wird, sich auf vier Ligen zu verständigen. Deshalb unser Vorschlag mit fünf Ligen und einer Relegation der Meister in Nord, Nordost und Bayern um zwei Plätze.