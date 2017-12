In den beiden kommenden Spielzeiten wird es vier Aufsteiger aus den fünf Regionalliga-Staffeln in die Dritte Liga geben, die Regionalliga Bayern und womöglich auch der TSV 1860 würden in besagtem Modell allerdings dahingehend benachteiligt, dass nur in einer Saison der Meister direkt aufsteigen darf und in der anderen Spielzeit in der Relegation antreten muss - wann, wird durch Losentscheid festgelegt.