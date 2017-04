DFB-Präsident im Fokus Grindel als Vermittler im Konflikt mit Rummenigge gefragt

Zwar sprach der Slowene Rummenigges Namen nicht aus, er richtete sich direkt, "ganz ruhig und unaufgeregt, aber mit viel Bestimmtheit" an eine "Fußballlegende und große Führungspersönlichkeit" - gemeint war aber klar der frühere deutsche Nationalmannschaftskapitän, der in seiner Funktion als ECA-Vorsitzender die Verbände beschuldigt hatte, nur noch an Geld und Politik zu denken.

"Werden uns niemals erpressen lassen"

Rummenigge ist dank der UEFA-Reformen ab dem 1. Juli stimmberechtigtes Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee, in das am Mittwoch auch Grindel gewählt wurde. Beide werden sich dafür einsetzen, dass das Europa-Gremium im September 2018 die EM 2024 nach Deutschland, und nicht in die Türkei vergibt.

Eine noch schärfere Warnung richtete Ceferin vor der Grindel-Wahl an die Ligen-Vereinigung EPFL, der auch die Deutschen Fußball Liga (DFL) angehört. Die hatte nämlich ein sogenannte "Memorandum of understanding" mit der UEFA im März auslaufen lassen, in dem geregelt war, dass unter der Woche keine Ligaspiele zeitgleich mit Partien der UEFA-Klubwettbewerbe stattfinden.

"Gewissen Ligen" sagte Ceferin: "Wir werden uns niemals erpressen lassen von denjenigen, die denken, dass sie kleine Ligen manipulieren oder den Verbänden ihren Willen aufzwingen können, weil sie denken, dass sie aufgrund der astronomischen Einnahmen, die sie generieren, allmächtig sind."

Die EPFL hatte die Reform der Königsklasse kritisiert, sie sieht erhebliche Nachteile für die kleineren Ligen. Die vermeintlichen finanziellen Nachteile hatte Rummenigge aber zuletzt als "Fake news" abgetan. Die ECA sieht sich als erster Ansprechpartner der UEFA.

"Ich bin überzeugt, dass wir zusammen mit den Klubs, den Ligen und der FIFPro (Spielergewerkschaft, d. Red.) Großartiges bewirken können", sagte Ceferin: "Die Klubs und die FIFPro haben dies bereits verstanden. Setzen wir uns an einen Tisch und blicken wir nach vorn."

Um die Klubs milde zu stimmen, wird sich die UEFA bei der FIFA dafür einsetzen, mindestens den umstrittenen Confed Cup abzuschaffen. "Wir müssen erkennen, dass der Zug in Richtung einer WM mit 48 Teilnehmern nicht mehr aufzuhalten ist", sagte Grindel: "Auf der anderen Seite sollten den Klubs Zugeständnisse gemacht werden bei Wettbewerben wie der Klub-WM oder dem Confed Cup, bei denen sich der sportliche Wert in Grenzen hält."

