DFB-Pokal Bayern, Mönchengladbach, Bielefeld und HSV im Viertelfinale

FC BAYERN MÜNCHEN - VFL WOLFSBURG 1:0 (1:0)

Der Rekord-Pokalsieger nimmt wieder Kurs auf Berlin. Auch ohne großen Auftritt sind die Bayern ungefährdet ins Viertelfinale spaziert. Douglas Costa (17. Minute) entschied beim 1:0 (1:0) gegen einen spät aufgewachten VfL Wolfsburg das erste Münchner K.o.-Spiel des Jahres. Auf dem Weg Richtung 22. Endspiel im Cup-Wettbewerb wurden die Bayern um Rückkehrer Thiago am Dienstagabend vor 73 500 Zuschauern erst in der Schlussphase gefordert. Entspannt kann Trainer Carlo Ancelotti nun auf die Auslosung am Mittwoch blicken. In den vergangenen sieben Jahren erreichten die Bayern, die 2017 in drei Wettbewerben weiter Titelchancen haben, mindestens das Halbfinale.